نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. موعد ظهورها وطريقة الاستعلام عنها

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الدور الأول، بمختلف محافظات الجمهورية لكل التخصصات صناعي وتجاري وزراعي وفندقي، وذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنَّه من المقرر إعلانها في الأول من سبتمبر المقبل.

وتستعرض "الوطن" طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020 على النحو التالي:

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية فور ظهورها عن طريق الرابط الذي خصصته الوزارة عبر بوابة التعليم الفني من هنـــــــــا.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيًا دون الانتظار لظهورها رسميًا في المدارس عن طريق الرابط الذي خصصته الوزارة.

وذلك عن طريق دخول الطالب أو ولي الأمر إلى الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام.

ثم يقوم الراغب في الاستعلام عن النتيجة بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب الذي يريد الاستعلام عنه.

- يقوم المُستعلم بعد ذلك بالضغط على كلمة الاستعلام أو ظهور النتيجة.

- تظهر أمام الطالب درجاته التي قام بالاستعلام عنه.