رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل

تُعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية، الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت http://gdepexams.emis.gov.eg/

من جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد اعتمادها أوائل الأسبوع وإعلانها بشكل نهائي للطلاب في الأول من سبتمبر.

وأضاف نائب الوزير في تصريحات خاصة، أنّه جار جمع المعلومات الأولية بشأن نسب النجاح وحصر كشوف الأوائل في كافة الشُعب، مؤكدا على أنّ امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل هادئ وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لحماية الطلاب والمعلمين، وجميع المشاركين في العملية الامتحانية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.