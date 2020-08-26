فيديو.. المهرجان التجريبي ينشر "برومو" الدورة الجديدة

نشرت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، "برومو" الدورة الجديدة للمهرجان، المنتظر أن تبدأ فعالياته 1 سبتمبر المقبل.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أعلنت قائمة أسماء المكرمين في حفل الافتتاح، وضمت القائمة أكاديميين ومسرحيين كان لهم دور متميز في صناعة و إبداع، ودراسة الإبداع المغامر، والمغاير.

وأعلنت إدارة المهرجان في الأيام الماضية عدد العروض المشاركة في فعاليات ومسابقات دورة هذا العام من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

والأحد الماضي أنهت لجنة الاختيار الخاصة بمسابقة العروض المصرية الحية، والتي تحمل اسم "مسابقة د.حسن عطية" أعمالها، بعد مشاهدتها لـ 87 عرضًا مسرحيًا كانوا تقدموا بطلبات للمشاركة، في واحدة من منافسات الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.