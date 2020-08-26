"المصرية اللبنانية" تبحث الاستفادة من صندوق مصر السيادي في الاستثمار

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة بعنوان "صندوق مصر السيادي.. اكتشاف الفرص"، الثلاثاء 8 سبتمبر المقبل. ويشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد الدكتور نجاد شعراوي أمين الصندوق في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنّ الدولة سعت لتأسيس الصندوق السيادي المصري عام 2018، لجذب وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، لزيادة قيمتها وفعاليتها الاقتصادية من أجل تحقيق مزيد من تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الوطني في التنمية.

واضاف شعراوي، أنّ اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الجمعية المصرية اللبنانية للعمل على زيادة التبادل والتكامل والتواصل بين منظمات الأعمال وأجهزة الدولة المختلفة، في كل ما يخدم الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين بالدور المهم والوطني لصندوق مصر السيادي لتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أنّ محاور اللقاء ستركز على أهم الفرص الاستثمارية، والدور الذي يساهم به الصندوق السيادي في الترويج للأصول المصرية وجذب الاستثمارات الخارجية، والتعريف بالسياسة الاستثمارية للصندوق والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتسليط الضوء على التحالفات المحلية والأجنبية والقيمة المضافة لصندوق مصر السيادي في تشجيع الاستثمار المباشر ورؤوس الأموال الأجنبية.