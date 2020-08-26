بعد قليل.. بيان من "المدارس الخاصة" بشأن رد 25% من مصروفات النقل

قال ممثل عن جمعية أصحاب المدارس الخاصة – طلب عدم ذكر اسمه- إن رابطة أصحاب المدارس الخاصة قررت عقد اجتماع خلال الساعات القادمة للرد على قرار جهاز حماية المستهلك بإعادة 25% من مصروفات النقل لطلاب المدارس والجامعات للعام الدراسي الماضي بسبب تعطل الدراسة خلال جائحة كورونا.

وقال المصدر لـ "الوطن"، إنه سيتم إصدار بيان رسمي فور الانتهاء من الاجتماع للرد على القرار، مضيفا: "إحنا بيوتنا اتخربت ومحدش حاسس بينا".

وأكد على أن عددا كبيرا من أصحاب المدارس سيضطرون لتخفيض العمالة بسبب خسائر العام الماضي التي وصفها بالفادحة.

وكان جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا يلزم مقدمي الخدمات التعليمية بكل أنواعها، من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات مما تقدم خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة" برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019-2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي الجديد.