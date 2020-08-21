ولية أمر: كان على المدارس الخاصة إعادة مصاريف الأنشطة للترم الثاني

قالت نيفين ثابت، إحدى أولياء الأمور، إنه كان من الضروري على المدارس الخاصة إعادة تكلفة الأنشطة التي يتم دفعها مع بداية كل ترم مدرسي، وذلك لتكبد الكثير من أولياء الأمور مصاريف إضافية لتوصيل المواد التعليمية للطلاب عبر الإنترنت.

وأضافت "ثابت" خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "MBC مصر" أنه كان من المفترض على أصحاب المدارس الخاصة إعادة بعض رسوم الالتحاق بالفصل الثاني من العام الدراسي الثاني وخاصة بند الأنشطة، موضحة أن كافة أولياء الأمور وضعوا في حسبانهم ترحيل تلك المصاريف للعام الدراسي المقبل.

وأكدت أن الأهالي قد طالبوا المدارس بإعادة المصاريف الخاصة بالأوتوبيس وأنشطة الترم الثاني بسبب عدم ذهابهم للمدارس، مشيرا إلى أنه ليست كل المدارس ملتزمة بالنسبة المقررة بزيادة المصروفات الدراسية.