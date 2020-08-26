آخرهم بانديراس.. مشاهير انتصروا على كورونا

بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم مع بدايات 2020، أعلن عدد من مشاهير العالم إصابتهم بالفيروس، ما تسبب في حزن متابعيهم في العالم.

من بين المشاهير من لم يستطع المواجهة وفارق الحياة، أبرزهم المغني العالمي جو ديفي، والممثل الأمريكي مارك بلوم، والكوميديان البريطاني إيدي لارج، ومنهم من انتصر بعد مقاومة شديدة وتلقيهم العلاج اللازم، آخرهم الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس، الذي أعلن اليوم تعافيه تمامًا من "كوفيد 19".

تستعرض "الوطن" أبرز مشاهير العالم، الذين انتصروا في معركتهم ضد كورونا.

توم هانكس

في مارس الماضي وبالتحديد يوم 12، أعلن توم هانكس، إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا، أثناء وجودهما في أستراليا، عبر صفحته على فيس بوك، ما تسبب في قلق محبيه حول العالم.

وقال هانكس وقتها: "شعرنا بالتعب قليلا، وكان لدينا نزلات برد، وبعض آلام بالجسد، وكان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعد الكشف تأكد إصابتنا بفيروس كورونا".

ووجّه هانكس، رسالة لجمهوره ومتابعيه، قائلًا: اعتنوا بأنفسكم".

وقبل انقضاء شهر مارس، عاد توم هانكس برفقة زوجته ريتا ويلسون إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى عقب شفائهما من فيروس كورونا.

إدريس ألبا

في 16 مارس الماضي، أعلن الممثل الإنجليزي إدريس إلبا، إصابته بكورونا عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلحق به زوجته عارضة الأزياء سابرينا دوور بعد إصابتها بالفيروس.

وبعد تعافيهما، قال الممثل الإنجليزي إنّه محظوظ كونهما ما زالا على قيد الحياة، ولأنهما تمكنا من هزيمة الفيروس، و"شاكرين لأن الأسوأ قد مر".

أميتاب باتشان

يوم 11 من يوليو الماضي، اجتاح فيروس كورونا عائلة نجم بوليود أميتاب باتشان، ونجله الفنان أبهيشيك باتشان، وزوجته الفنانة إيشواريا راي، وحفيدته.

وفي 27 يوليو الماضي، أعلن أبهيشيك باتشان، شفاء زوجته نجمة بوليود إيشورايا راي، وابنته من "كورونا"، وخروجهما من المستشفى نهاية الشهر الماضي، فيما ظل هو محتجزًا بالمستشفى لحين شفائه.

وكتب أميتاب باتشان، عبر حسابه على تويتر وقتها: "لم أستطع تمالك نفسي أو السيطرة على دموعي بعد علمي بشفاء إيشوريا زوجة ابني وإردريا حفيدتي.. يا رب نعمك كثيرة لا تحصى".

ويوم 2 أغسطس من الشهر الحالي، أعلن الفنان العالمي أميتاب باتشان، تعافيه من فيروس كورونا، بعد 22 يوما من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى.

وكتب أميتاب باتشان، عبر حسابه على فيس بوك، معلنًا إجرائه تحليل فيروس كورونا التي جاءت سلبية، وإثر ذلك سيغادر المستشفى وسيعود إلى منزله.

ويوم 8 أغسطس الحالي، أعلن أبهيشيك باتشان، نجل أميتاب باتشان، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تبين سلبية التحاليل التي أجراها.

وكتب أبهيشيك باتشان، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الوعد هو وعد، هذا المساء تم اختباري من فيروس كورونا والنتيجة سلبية، قلت لكم أصدقائي إني سأهزمه، شكرًا لكل صلاواتكم لي ولعائلتي، امتناني للأطباء وللطاقم.. لكل ما قمتم به.. شكرًا".

أنطونيو بانديراس

اليوم 26 أغسطس، أعلن الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس، تعافيه من فيروس كورونا، والذي أصيب به يوم 10 أغسطس من الشهر الحالي.

ونشر "بانديراس" صورة تخيلية له وهو يركل فيروس كورونا بقدميه، تعبيرًا عن انتصاره عليه، معلقًا: بعد 21 يومًا من الحجر يمكنني القول الآن أنني تغلبت اليوم على عدوى كوفيد 19.

واستطرد: "تعافيت، وأفكر في الذين لم يحالفهم الحظ مثلي، وعانوا أكثر مني، أتمنى لهم القوة ولمن يحاربون المرض حاليًا".

وكان بانديراس أعلن في أغسطس الحالي إصابته بكورونا، ما سبب صدمة كبيرة لكل محبيه، إذ كتب عبر تويتر: "أريد أن أعلن أنّه اليوم 10 أغسطس، أجبرت على الاحتفال بعيد ميلادي الستين في الحجر الصحي، بعد أن أثبتت إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "أود أن أضيف أنني أشعر بتحسن نسبي، واثق من أنني سأتعافى في أقرب وقت ممكن بعد التعليمات الطبية التي آمل أن تسمح لي بالتغلب على الفترة المرضية التي أعاني منها".

وأضاف الممثل الأسباني: "سأستفيد من هذه العزلة للقراءة والكتابة والراحة ومواصلة وضع الخطط للبدء في إعطاء معنى لعمري بعد الـ 60 عامًا".