رئيس "الرعاية الصحية" يشارك في لجان المقابلات لمتقدمي البرنامج الرئاسي

شارك الدكتورأحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP والتي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشاد "السبكي" بالجهود التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل تأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد كوادر وقيادات شابة على قدر عال من الكفاءة من خلال برامج تدريبية يتم صياغتها بشكل يحقق الدمج بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية، في ظل جهود الدولة لتمكين الشباب على كل الأصعدة وتصعيدهم لتولي المناصب القيادية.

وأكد السبكي أهمية الاستثمار في الشباب وإعداد كفاءات شابة انطلاقا من كون الدولة المصرية دوله شابه وهو ما يجعل الشباب هو المحرك الرئيس لعمليات التطوير والتجديد والابتكار داخل المؤسسات، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته من خلال برامج تدريبية متخصصة يتم تصميمها وفقا للمعايير العالمية وارتكازا على أحدث التكنولوجيات، حيث إن الدولة المصرية برعاية الرئيس السيسي كما تستثمر في البناء والتنمية تستثمر أيضا في العقول لصناعة مستقبل مشرق للدولة المصرية.

ونوه السبكي بجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تتمثل في صناعة مستقبل صحي للفرد الذي يعد الركيزة الأساسية لصناعة وبناء مستقبل الدولة المصرية، من خلال نظام التأمين الصحي الشامل الذي سيحمي كل المصرين ويستثمر في صحتهم، حيث لن تكون هناك نهضة حقيقية دون مواطنين أصحاء يتكاتفون لصناعة مستقبل الدولة المصرية.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

ويخاطب البرنامج كل العاملين بكل مؤسسات الدولة في المرحلة العمرية من 30 حتى 45 عاما سعيا نحو إيجاد نهج متكامل يربط كل جهات الدولة من الجهاز الإداري بالإضافة إلى الكوادر الخاصة المختلفة، ويتم تقديم البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لإضفاء بعد دولي ونقل خبرات عالمية للمتدربين.