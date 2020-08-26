البريد: قيمة المستفيدين من العمالة غير المنتظمة 1.6 مليون مواطن بقيمة مليار جنيه

قال بيومي القطان مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إن الفئة الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا هم العمالة غير المنتظمة لذلك قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي صرف إعانة لهذه الشريحة على 3 دفعات قيمة الدفعة 500 جنيه، وأنه تم صرف دفعتين واليوم نحن بصدد صرف الدفعة الثالثة.

وأضاف القطان، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم عمل فيزا كارت لكل مستحق في المرحلة الأولى، وتم استخدامها في المرحلة الثانية والثالثة لصرف المنحة الرئاسية، مؤكدا أن قيمة المستفيدين من هذه المنحة يقدر بحوالي 1.6 مليون مواطن يصرفون مبلغ إجمالي بكل دفعة ما يقارب المليار جنيه.

وتابع، أنه تم فتح الصرف للدفعة الثالثة الأسبوع الماضي من يوم الأحد حتي يوم الأربعاء وتم الصرف لعدد كبير جدا منهم من خلال 14 ألف atm متاحة على مستوى الجمهورية وتبقى عدد محدود لم يتمكن من الصرف لأسباب تخص العميل نفسه لكن حرصا من الدولة على إتاحة الصرف تم فتح الصرف لهم أمس واليوم لمن لم يتمكن من الصرف.

واستكمل، أنه كان يتبقى مبلغ ما يتراوح ما بين 250 إلى 300 مليون من إجمالي مليار جنيه تم صرف جزء منه من الأمس، واليوم يتم استكمال لمن لم يتم الصرف بالأمس، واليوم هو الفرصة الأخيرة لمن لم يتمكن من الصرف.