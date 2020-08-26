كيا تفتتح أحدث صالة عرض ومركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT"، وكيل سيارات "كيا" في مصر، عن افتتاح أحدث صالة عرض ومركز خدمة متكامل لكيا، بمحور 26 يوليو في مدينة الشيخ زايد، ضمن شبكة الخدمات الكبرى والمتكاملة التي تتيحها "كيا" في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة شركة الكان المالكة لشركة "EIT"، إن مصر من الدول التي يشهد اقتصادها نموا مستمرا، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه مؤخرا، مشيراً إلى أن قوة هذا الاقتصاد شجع الشركة على التوسع في مصر، من خلال العمل على دراسة إمكانية طرح موديلات جديدة من السيارات بالسوق المصري.

وأضاف "نصير"، أنه رغم التحديات التي يشهدها قطاع السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك مساع كبيرة تبذلها الدولة المصرية للنهوض بقطاع السيارات، وتطويرها، لعل أهمها العمل على توفير جميع عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، للعمل في السوق المصرية، وجهود المسئولين في مصر لبحث التوسع في دراسة سبل تطوير القطاع، موضحاً أن مصر على أعتاب مستقبل واعد في الاستثمار فى مجال السيارات.

وقال المهندس طاهر شاهين الرئيس التنفيذي للشركة، أن سياسة "كيا" تقوم على التوسع في صالات العرض ومراكز الخدمة بشكل مستمر والوصول إلى العميل في أي مكان طبقا لموقعه الجغرافي.

وأشار إلى أن افتتاح هذا الفرع يأتي في إطار خطة متكاملة لتغطية معظم أنحاء الجمهورية، موضحاً أن مركز الشيخ زايد المتكامل سينضم إلى مجموعة المراكز التي قامت "كيا" بافتتاحها سابقا ليصل عددها إلى 60 مركزا.

وأضاف "شاهين"، أنه رغم التحديات التي يشهدها قطاع السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة، بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، إلا أن مصر مؤهلة لانتقال العديد من استثمارات سوق السيارات من دول أخرى إليها، وذلك فى ظل المساعي الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الشأن.

وأكد المهندس أحمد الخادم، رئيس قطاع سيارات "كيا"، أن المركز الجديد بالشيخ زايد، سيقدم خدماته على مدار أيام الأسبوع بداء من 8 صباحا وحتى 9 مساءً، ويتيح خدمات الصيانة وقطع الغيار والمبيعات، وذلك انطلاقا من حرص الشركة على أن تكون احتياجات العملاء محور اهتمامها الأول سيتم توفير كل سبل الراحة والأمان في مركز الخدمة من خلال الاستعانة بفنيين بخبرات واسعة، كما حرصنا على إنشاء مركز صيانة يستقبل سيارتين للصيانة فى آن واحد لزيادة كفاءته.

وأضاف أنه تم تجهيز صالة العرض الجديدة على هذه المساحة الكبيرة لتستوعب 3 من أحدث سيارات كيا وفقاً للمعايير التي وضعتها كيا العالمية، مشيراً إلى أن الموقع الاسترتيجى الجديد سيخدم كل مناطق الجيزة وأكتوبر والشيخ زايد، مما سيتيح الفرصة بتعزيز وانتشار علامة كيا.

وتعتبر الصالة الجديدة من أحدث الصالات التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة، ومن ضمنها وجود شاشة عرض تقوم بعرض السيارات بشكل متكامل وتتيح رؤية كاملة من كافة الزوايا والجوانب، وعرضها أيضا من الداخل، وإمكانية قيام العميل باختيار اللون المفضل له لرؤية السيارة، مع إتاحة فرصة تجربة القيادة الكاملة لكل الموديلات الخاصة بكيا.

الجدير بالذكر أن ما يشهده الاقتصاد المصري من حالة إيجابية، بشكل يشجع على زيادة الاستثمار به بما يعزز من السياسة التوسعية لكيا التى تحرص على راحة عملائها والوصول إليهم فى كل مكان من خلال التركيز على خدمات البيع وما بعد البيع بالتوسع في فتح مراكز الصيانة وبيع السيارات وقطع الغيار في أنحاء متفرقة من الجمهورية للوصول إلى العملاء في أي مكان، بالإضافة إلى صالات العرض الحديثة التي تحقق للعملاء فرصة التعرف على أحدث الطرازات المختلفة لسيارات كيا.