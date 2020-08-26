عاجل.. التعليم العالي: مد باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى حتى الخميس

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق، إنَّه تقرر مد موعد فترة التسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق للكليات 2020، يومًا إضافيًا، على أن يغلق باب التقدم للمرحلة غدًا الخميس في السابعة مساءً، بدلًا من الأربعاء.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، إضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وأهابت وزارة التعليم العالي، بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

التعليم العالي: 147 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2020-2021

وأعلن المشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أنَّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 147 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020-2021.

وأكّد رئيس قطاع التعليم انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأربعاء المقبل.

كما أوضح "عطا"، أنَّه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر، أنَّ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.