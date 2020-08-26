التعليم العالي: نتيجة تنسيق 2020 لطلاب المرحلة الأولى بعد 3 أيام

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن آخر موعد لتقديم رغبات طلاب المرحلة الأولى للتنسيق ينتهي السابعة مساء اليوم إلكترونيًا، والنتيجة ستكون بعد 3 أيام عمل من انتهاء المرحلة الأولى، مؤكدا أن العمل في الوزارة يسير 24 ساعة.

وأضاف "عبد الغفار" خلال لقاء ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن التقديم يتم عبر الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالطالب أو ولي أمره أو من خلال التقديم عبر معامل الحاسبات بالجامعات المتواجدة في محافظة الطالب، أو التقديم عبر الأجهزة الموجودة في مكتب التنسيق، مؤكدا أن .

وأشار إلى أن الدولة تتحرك على جميع المحاور، والجهد الذي يقوم به وزير الاتصالات لرفع كفاءة البنية التحتية والفايبرز لوزارة التعليم العالي، هو جزء من الدور الأساسي الذي تلعبه لعدم تعطل المواقع الإلكترونية سواء في الجامعات أو الثانوية العامة، وهذه هي مصر الجديدة والرقمية.