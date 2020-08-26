التعليم العالي: يحق لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بالجامعات الأهلية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية ستوفر تعليما مختلفا لسوق عمل عصري بآليات مختلفة، وبها أعضاء هيئة تدريس قادرون على توصيل هذه الرسالة لتخريج في النهاية مُنتجا "منحلمش ننافس فيه في مصر، ولكن ننافس فيه بالعالم كله".

وأضاف "عبدالغفار" خلال لقاء ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن الدولة حققت التعليم المجاني من خلال الجامعات الحكومية، كما أنه جرى تحقيق التعليم الخاص من خلال الجامعات الخاصة، متابعا: "النهاردة محتاجين طالب متميز في برنامج متميز بأستاذ متميز في جامعة متميزة وفي أغلب هذه البرامج شهادة مع جامعة عالمية، دة يساوي كام؟".

وأشار الوزير إلى أنه جرى منح 100 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية، وهم طلاب متميزون ولكن قد لا يكون لديهم القدرة المادية، ما يؤكد أن الدولة تدعم هذه الفئة للالتحاق بالجامعات الأهلية.

وأوضح أن مصروفات الجامعات الأهلية جرى إعلانها بالفعل إذ تبلغ مصروفات كلية الطب 105 آلاف جنيه بينما في الجامعات الخاصة قد تصل لـ 180 و190 ألف جنيه، مؤكدا أن من يستحق الدخول للجامعات الأهلية طلاب الثانوية العامة والشهادات الأجنبية المعادلة والشهادات العربية المعادلة والثانوية الأزهرية.

وأكد وزير التعليم العالي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني للالتحاق بالجامعات الأهلية وصل إلى 17 ألف طالب منذ أمس، كما أن عدد المترددين على الموقع بلغ 8 ملايين شخص.