إعادة فتح حديقة المنتزه بالإسكندرية للجمهور أول سبتمبر

أعلنت إدارة حدائق المنتزه بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح الحدائق لاستقبال الجمهور بدءاً من أول سبتمبر المقبل، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من 6 شهور، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وقال اللواء شرين العداس، مدير منطقة قصر المنتزه، إنه سيتم استقبال الجمهور مع بداية شهر سبتمبر، بعد استكمال إجراءات التعقيم والتطهير التي تجرى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف "العداس"، في تصريح لـ"الوطن"، أن الزائرين سيكون بنسبة 50% من القدرة الاستيعابية لحدائق المنتزه الملكية، مع التشديد على الالتزام بارتداء الكمامات، ووضع علامات استرشادية للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأكد أن سعر تذكرة الدخول لم يشهد أي زيادة، حيث تحددت قيمتها بـ25 جنيهاً للفرد، على أن تكون ساعات العمل يومياً من الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل.