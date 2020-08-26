صرف 348 مليون جنيه لـ300 ألف عامل بـ3436 منشأة سياحة ونسيج 

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يستكمل حاليًا صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، والتى تصل إلى 348 مليونًا و375 ألف جنيه، لنحو 300 ألف و932 عاملًا يعملون في 3436 منشأة متضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح سعفان، أنَّه يتمّ صرف المنح بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد "كوفيد -19"، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام)، تمّ صرف 208 ملايين و872 ألف جنيه، لـ201 ألف و94 عمالًا يعملون في 3237 منشأة، أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تمّ صرف 98 مليونًا و702 جنيه، لـ76 ألفًا و675 عاملًا، يعملون في 97 منشأة، كما تمّ صرف 40 مليونًا و801 جنيه لـ23 ألفًا و163 عاملًا، يعملون في 102 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكّد "سعفان" أنَّه تمّ وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتمّ تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يعمل على مراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتمّ الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.