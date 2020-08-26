"الصحة" تستجيب لاستغاثة أم "الطفلة أمل" المصابة بمرض في المخ

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المكتب الإعلامي تمكن من التواصل مع والدة الطفلة أمل بعد أن نشرت استغاثة لوزارة الصحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل علاج ابنتها من مرض في المخ.

وأوضح مجاهد أنه تم إبلاغ الأم بأنه سيتم استقبالها الساعة التاسعة صباح الغد بمستشفى أطفال مصر لمناظرة الحالة وعرضها على استشاري جراحه المخ والأعصاب، ووضع بروتوكول العلاج اللازم لها وفقا لما يتطلبه.

وقدم مجاهد خالص الشكر والتقدير لكل وسائل الإعلام ومواقع التواصل التي ساهمت في سرعة الوصول لوالدة الطفلة من خلال نشر مناشدتها لوزارة الصحة، مؤكدا على تشديد القيادة السياسية على سرعة الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات كما أكد أنه يتم تقديم تقرير يومي بالحالات لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والتي تتابعها بنفسها.