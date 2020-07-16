مياه مطروح: محطة تحلية الضبعة تنتج 40 ألف م3 حتى 100 ألف (صور)

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، أن محطة تحلية مياه بحر الضبعة تساهم في رفع إنتاجية مياه الشرب إلى 100 ألف م3 مياه يوميا، وهو ما أدى سد العجز في المياه التي تحتاجها منظقة الضبعة.

وتفقد محطة تحلية الضبعة لمتابعة سير العمل داخل المحطة، الجديدة والتي تدخل الخدمة بعد تجريبها خلال الأيام الماضية، لتغذية منطقة مدينة الضبعة والمدينة السكنية وتوفير احتياجات المياه في تلك المنطقة والقرى والنجوع المجاورة.

وقال خالد، إن محطة تحلية مياه البحر الضبعة تعمل بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/ اليوم بتكلفة إنشائية مليار جنيه والتى ساهمت فى زياده نسبه المياه الواردة إلى مدينة مطروح والقضاء على أزمة نقص المياه والمخطط لها زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف م3/ اليوم، وتعكس هذه المحطة توجه الدولة في التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية لسد الاحتياجات من مياه الشرب مع استخدام أحدث التكنولوجيات في تحلية مياه البحر.