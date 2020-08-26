العناني يفتتح معرضا للآثار المصرية في التشيك الأسبوع المقبل

يتوجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأسبوع المقبل، إلى دولة التشيك لافتتاح معرض للآثار المصرية يستمر عرضه لمدة عام، وقالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة إن المعرض يمثل فرصة كبيرة للترويج للسياحة الأثرية والثقافية المصرية بأوروبا حيث أنه مع وجود حركة طيران مفتوحة بين الدول الأوروبية فإن فرصة مشاهدة الآثار المصرية للمواطنين الأوربيين تكون كبيرة.

وأضافت لـ"الوطن" أن الموجة الثانية من فيروس كورونا عطلت زيارة آلاف السياح الإيطاليين الذين كان من المفترض أن يزوروا مصر خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، مشيرة إلى أن افتتاح محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان أمام السياح بداية من الشهر المقبل ستعطي فرصة للسائحين بالتحرك في كامل المقصد السياحي المصري بعد أن كان مقصورا عليه زيارة محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح خلال الشهرين الماضيين.

وأشارت "شلبي" إلى أنها تتوقع حدوث نمو في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة بعد قدوم السياح المهتمين بالسياحة الثقافية إلى الأقصر وأسوان بداية من الشهر المقبل.

وكان محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، قد كشف عن وجود عشرات الطلبات من شركات السياحة باليابان وإيطاليا وبلجيكا ودول أمريكا اللاتينية، لإرسال سائحيها لزيارة المدن السياحية بالصعيد خاصة الأقصر وأسوان بداية من أول سبتمبر المقبل.