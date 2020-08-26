ضبط 16 جوال دقيق مدعم بمخبز سياحي و3312 عبوة شيكولاتة فاسدة بالأقصر

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بها، حيث تم ضبط 3312 عبوة كوكس مشروب شيكولاتة وملح طعام وخمائر منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق بأحد المحلات بناحية بندر الأقصر.

كما نجح رجال المديرية في ضبط 16 جوال دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بوزن 50 كيلو جراما لدى مخبز سياحي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة الحملات يومياً لضبط المخالفين.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن الرقابة التموينية قامت بحملة تموينية على المخابز البلدية، وذلك للتأكد من سلامة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والأوزان القانونية، كما تم المرور على المخابز السياحية وتجار التموين، حيث أسفر المرور عن تحرير ضبط 16 جوال دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة 50 كجم لدى مخبز سياحي، وعدد 2 محضر غلق تجار تموين بدون عذر، وعدد 2 محضر غلق مستودع دقيق بدون عذر، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين.

وشدد "صلاح" بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط جرائم الغش التجاري والسلع المنتهيه الصلاحية وضبطها والعرض على النيابة العامة للإذن بإعدام ما تم ضبطه.