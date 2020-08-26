منسق المسار: شركات كورية تنظم رحلات لزيارة العائلة المقدسة في أكتوبر

قال نادر جرجس، منسق زيارات مواقع مسار العائلة المقدسة بمصر، إن عددًا من شركات السياحة من كوريا الجنوبية وروسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية طلبوا تنظيم رحلات إلى مصر لزيارة المسار بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "جرجس" لـ"الوطن"، أن تلك الشركات ستنظم رحلات كثيرة خلال هذه الفترة شريطة إيجاد علاج أو مصل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إن الموجة الثانية للمرض تهاجم بشدة تلك الدول حاليا.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير كل نقاط المرحلة الأولى من المسار قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تبذل قصارى جهدها لإتمام عمليات التطوير قبل هذا التاريخ.

وأوضح أن مسار العائلة المقدسة بمصر وللعام الثاني على التوالي بات خارج كاتلوج برامج الحج الفاتيكانى الذي تشرف عليه الفاتيكان، مشيرا إلى أن هناك اتصالات تجري حاليا بين العديد من الجهات والهيئات المصرية والكنيسة والفاتيكان لإعادة وضع المسار ضمن برامج الحج المسيحي.

"جرجس": المسار مشروع قومي سيدر مليارات الدولارات على مصر

وأوضح "جرجس" أن "مسار العائلة المقدسة" مشروع قومي سيدر على مصر سنويا مليارات الدولارات، حيث إن قاصدي هذا النوع من السياحة من السياح ذوي الإنفاق المرتفع، كما أنه سيحول مصر لمركز للسياحة الدينية والروحية.

وأشار إلى أن عدد السياح الذين زاروا المسار خلال عام 2018 بلغ نحو 500 ألف سائح تراجع بشكل مخيف خلال العام الماضي لخروجه من كتالوج الحج التابع للفاتيكان، فيما تسبب كورونا في عدم تنظيم رحلات كثيرة للمسار هذا العام، مشيرًا إلى أننا نستهدف جذب نحو 2 مليون سائح سنويًا بعد الافتتاح الرسمي لعملية تطوير المسار.