وصول 161 ألف طن ملح وفحم إلى ميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، إذ تواجدت 73 سفينة تحمل بضائع وسلع إستراتيجية.

وذكر رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن 3 سفن وصلت من الخارج وعلى متنها 161 ألف طن ملح وفحم.

وأوضح أنه جرى دخول وخروج 10 آلاف و837 شاحنة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن تداول 1781 حاوية واردة وصادرة.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بيسر وأمان.