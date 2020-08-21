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تعليم القاهرة: استلام أسئلة الدور الثاني بالثانوية من المطبعة.. الليلة

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية لتأمين اللجان

كتب:

وائل فايز
05:46 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
محمد عطية

محمد عطية

أكد محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، استعداد مديرية تعليم القاهرة لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة التي تنطلق غدا السبت، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية لتأمين اللجان.

وطالب "عطية"، في منشور، مديري العموم بضرورة التنبيه على رؤساء مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالدور الثاني بتواجد سيارات استلام الأسئلة والمندوب المختص في المطبعة السرية بالدراسة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مشددا على تواجدهم في محيط اللجان غدا للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والوقائية والأمنية وتقديم الدعم الكامل لرؤساء اللجان.

وِأشار إلى جاهزية لجان الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة والتأكد من جودة الإضاءة وتعقيم اللجان الامتحانية وسلامة أعمال صيانة وعمل بوابات التعقيم الإلكترونية.

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