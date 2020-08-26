بدء التشغيل التجريبي لأول خط إنتاج مصري لـ"السلت والطين المعالج"

أجرى الفريق البحثي لمشروع حقن التربة الرملية بالطين بمركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتورعلي عبدالعزيز، الأستاذ المساعد بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بمركز بحوث الصحراء التشغيل التجريبي لأول خط إنتاج مصري لإنتاج السلت والطين المعالج "قادر 1"، تمهيدا لحقن التربة الرملية بالمراكز الثمانية التابعة لمحافظة مطروح "الحمام – العالمين – الضبعة – مرسى مطروح – النجيلة – براني – السلوم – سيوة".

وصرح عبدالعزيز رئيس الفريق البحثي للمشروع، بأن هذه المناطق تعاني من عدة مشاكل بالتربة أهمها أنها تربة جيرية تحتوي على نسبة كبيرة من بيكربونات الكالسيوم لأكثر من 8%، والتي تسبب مشاكل عديدة منها تكون طبقة سطحية صلبة وسرعة تحلل المادة العضوية ونقص النشاط الحيوي وندرة العناصر الصغري وعدم وجود توازن غذائي.

كما أشار إلى أن بعض الأراضي تعاني من مشكلة الملوحة والتي تزيد فيها درجة التوصيل الكهربي عن 4 مليموز /سم والتي تعيق أنبات البذور ونمو النبات مما يقلل من إنتاجية هذه الأراضي، وكذلك تعاني بعض الأراضي من مشكلة القلوية والتي يرتفع فيها درجة الحموضة في هذه الأراضي عن 8.5 والتي تؤثر سلبيا علي نمو النباتات وإنتاجية الفدان، بالإضافة للمشكلة الأساسية وهي مشكلة الأراضي الرملية الفقيرة في العناصر الغذائية والمادة العضوية المضافة بالتسرب العميق مما يؤثر على إنتاجية الفدان.

وأوضح عبدالعزيز، أن إضافة السلت والطين والذي يقوم خط الإنتاج "قادر 1" بإنتاجه قادر على تحسين الخواص الطبيعية والكيميائية والمائية لهذه الأراضي وحل جميع المشاكل السابقة ويتم حقن التربة بعمق 1 متر في حالة الأشجار ولعمق 45 سنتيمتر في حالة المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر.

الجدير بالذكر أنه تم إجراء العديد من تجارب الحقن بعدة مناطق منها "الصالحية الجديدة - وغرب المنيا – بالوظة بشمال سيناء" وأعطت نتائج واعده ويتم تحميل الطين بعض المكونات الطبيعية للتغلب على المشاكل المذكورة والتي تؤثر على إنتاجية الفدان بمحافظة مطروح.