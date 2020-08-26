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محمود مسلم

الزراعة": ضبط 96 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة وذبح خارج المجازر

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الوطن
04:09 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الزراعة": ضبط 96 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة وذبح خارج المجازر

صرح د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم ضبط اليوم بمحافظة الإسماعيلية حوالى 11 طن من مفروم الدجاج وهياكل الدجاج غير صالحه للاستهلاك الادميفي حملة مكبرة من الرقابة الإدارية والطب البيطرى والصحة ومديريه التموين والقوي العاملةوفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقريرها الاسبوعي حول ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 85 طن منها 12 طن غير صالح للاستهلاك الأدمي و73 طن لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر في 22 محافظة. تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الاحمر" حيث تم تحرير 104 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

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