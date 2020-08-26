"الرقابة الإدارية" تكشف سبب نقص السجائر المحلية بالسوق: لربح غير مشروع

تمكّنت هيئة الرقابة الإدارية، من كشف أسباب قلة المعروض للبيع من السجائر المحلية، وبيعها بأسعار أزيد من المقرر في السوق السوداء، حيث تبين من فحص الهيئة أن كل من رئيس منطقة مبيعات الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، ومندوبا مبيعات بالشركة، والوكيل الخاص بالمبيعات بمحافظة دمياط حجبوا منتجات الشركة من أصناف السجائر المحلية.

وحسب فحص هيئة الرقابة الإدارية، امتنع المتهمون عن بيعها للتجار بسعرها الرسمي، إلى جانب الإتجار بها لصالحهم وتقنين ذلك التصرف بتزوير فواتير البيع وتقديمها للشركة، بما يفيد البيع بالسعر الرسمي للتجار المستحقين على خلاف الحقيقة.

وأكّدت هيئة الرقابة الإدارية، أنَّ المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة بلغت 12 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الماضية نتيجة "حجب السجائر"، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية أمرت النيابة العامة باستدعائهم وسماع أقوالهم والتحفظ على المستندات والفواتير المصطنعة، وباشرت تحقيقاتها وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الوقائع ومراجعة الفواتير المصطنعة مع استمرار التحقيقات.