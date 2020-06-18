التجار يصطفون أمام منافذ بيع السجائر بالغربية.. وشكاوى من غياب الإجراءات الاحترازية

شهدت منافذ بيع السجائر بقرى ومراكز زفتى وطنطا والمحلة وكفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار أزمة بيع السجائر فى السوق السوداء الأمر الذى تسبب فى اصطفاف الآلاف من التجار أمام منافذ البيع دون الالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي عدوى وباء كورونا.

ورصدت "الوطن" شيوع بيع كميات كبيرة من السجائر التي تترواح أسعارها ما بين "25 – 45 جنيها" للأنواع المصرية والمستوردة بينما اختفت كميات بين سجائر الشعبية الخاصة بفئة "الغلابة" حتى وصلت أسعار بيع العبوة الواحدة ما بين 205 جنيهات إلى 220 جنيها للأروصة الجملة.

كما تجاهل التجار توجيهات، الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، للحد من أماكن التكدسات والزحام فضلا عن عدم الالتزام بارتداء الكمامات والماسكات الطبية تزامنا مع ارتفاع موجه درجة حرارة الطقس وخطوة تفشي الوباء العالمي القاتل.

"والله فعلا احنا بقينا فى أزمة حقيقية من تجار وأصحاب رأس مال نعاني من نقص الكميات الموردة للبيع للجمهور وأصحاب النفوس الضعيفة من أباطرة السوق السوداء تسبب فى تعرضنا لتكبد خسائر مالية تجاوزت أكثر من 4 مليون جنيه " بتلك الكلمات عبر محمد حسين أحد التجار عن معاناته لافتا إلى أن العشرات من التجار تقدموا بشكوى رسمية إلى الغرفة التجارية استهدفت نقل صورة حياتية للمأساة تفاقم أزمة السجائر وعدم توافرها بكميات مناسبة للجمهور والزبائن.

وأضاف "حسين"، أن الغرفة التجارية لم تلتفت لشكاوى التجار وتجاهلت مطالبهم بالضرورة تفعيل خاصية الرقابة والإشراف المباشر على عمليات استلام وتوريد الكميات لكافة الموزعين الأساسيين عقب استلامها من شركات الإنتاج لضمان بيعها بالسعر المحدد دون احتكارها.

فى ذات السياق، أصدر اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالضرورة شن سلسله من الحملات الموسعة التى تستهدف الرقابة على كافة المحلات التجارية والمخازن المتخصصه فى بيع وتوزيع السجائر وكافة السلع الغذائية وردع الباعة المخالفين للبيع بأسعار زائدة.

وشدد مدير الأمن فى تعليماته على ضرورة إلزام كافة التجار بالأسواق والميادين بارتداء الكمامات والماسكات الطبية للوقاية من أخطار تفشي عدوي "كورونا " مشيرا بقوله "لن تهاون فى ضبط المخالفين ودورنا حماية أمن المواطن من أى أخطار تهدد حياته.