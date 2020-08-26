تأجيل محاكمة ممدوح حمزة لجلسة 20 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل جلسة محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة "هارب"، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 20 سبتمبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، عدة اتهامات لمدوح حمزة في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومن هذه الاتهامات أنه حرض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.