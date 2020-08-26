مصطفى درويش: "أنا راجل فرفوش وبحب أظهر بشخصية الجامد"

قال الفنان مصطفى درويش، إنه دائماً ما يظهر على وجه شخصية الرجل الجامد، بينما في طبيعته دائمًا ما يكون "فرفوش" في سياق حياته العادية اليومية.

وأضاف "درويش"، خلال استضافته ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه بعد نجاحه في مجال التمثيل ورزق بالمال الوفير سعى لامتلاك سيارة أحلامه، والتي كان يحلم باقتنائها منذ فترة الثانوية العامة، موضحا أنه يأمل بالعمل مع الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد السقا، كما كان يطمح بالتمثيل مع الفنان الراحل أحمد رمزي: "كتير جدا بقعد بالليل أتفرج على أفلامه والبرامج التي ظهر فيها".

وأكد أنه يعيش منذ ما يقرب الـ20 عام في وحده، واعتاد إلى حد كبير على صنع أكلاته بنفسه: "أكتر ناس بحبهم صحابي بتوع البلد في البحيرة بتوع زمان، ودول صحابي لحد دلوقتي"، مشيرا إلى أنه ينظر لعيوب السيدة لتفكيرها الدائم طوال الـ24 ساعة دون توقف، وهو ما قد يضر بالرجل الذي تعيش معه: "الست حاجة من أتنين يا بيتها يا شغلها، ومعندهاش حاجة ثالثة، واللي يضايقني الشك فيا".

وتابع: "لما جالي فيروس كورونا اتنين من صحابي القدامي جم قعدوا معايا وعملولي طيارة وكتبوا عليها شبح العالم، ومسبونيش طول فترة مرضي".