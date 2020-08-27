رئيس جامعة دمياط يكرم أوائل الأنشطة الطلابية بفترة الحظر

التقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بطلاب الجامعة الحاصلين على المراكز الأولى في الأنشطة الإلكترونية التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة أثناء فترة الحظر، وكان ذلك من أجل الحفاظ على رفع الروح المعنوية للطلاب في وقت ذروة الأزمة، ولدعم الطلاب وذويهم إنسانياً و للاستفادة من الفراغ الموحش حينها في أنشطة طلابية تنافسية متنوعة.

ولقد حضر اللقاء الدكتور وائل الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذى نال شكراً خاصاً من رئيس الجامعة على الجهد الذى بذله في هذه الفترة العصيبة سواء في الأنشطة الطلابية أو في العملية التعليمية بصفة عامة.

كما وجه رئيس الجامعة كل الشكر لمحمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب وجميع العاملين بالإدارة، وحيا الطلاب والطالبات الذين شاركوا في الأنشطة وبخاصة الفائزين بالمراكز الأولى .