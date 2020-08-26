حبس شاب متهم بالاعتداء جنسياً على فتاة بالشرقية

قررت نيابة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، حبس "شاب" اتهمته فتاة قاصر بالاعتداء عليها جنسياً.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالغفار، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الإبراهيمية، من فتاة باتهام شاب بالاعتداء عليها جنسياً.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، والذي أفاد بأن الفتاة ذهبت معه برغبتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما قررت عرض الفتاة على الطب الشرعي.