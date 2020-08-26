وكيل صحة الغربية: بدء إجراءات تعيين زوجة المصاب بالسمنة رائدة ريفية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، بدء إنهاء إجراءات تعيين آية مصطفى، زوجة المصاب بالسمنة المفرطة محمود العشري، كرائدة ريفية، عقب بدء مراحل علاج زوجها، تنفيذًا لتوجيهات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أمر بنقله للعلاج بمستشفي دار الشفا بالقاهرة.

وذكر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه رحب بزوجة المصاب داخل ديوان مكتبه بالمديرية بطنطا، لاستلام كافة أوراق بتعيينها ضمن فريق عمل منظومة الصحة، ورفعها إلي الوزارة بالقاهرة لإنهاء أوراق التعيين والتعاقد الرسمي معها، للحفاظ على مستقبل الأسرة معيشيًا مستقبلًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعاني من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجرامًا، وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازًا بأحد الأفران.

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بنقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، للعلاج على نفقة الدولة، وتوفير كافة احتياجاته، كما أمرت بتعيين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية.