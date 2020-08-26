حملة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة السنطة، اليوم، من شن حملة موسعة تستهدف إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين، لتحقيق السيولة المرورية وسهولة حركة المواطنين والمركبات وضبط الشارع.

وجاءت الحملة بحضور نائب رئيس المدينة الدكتور عماد شعراوي وأعضاء اللجنة، وبمصاحبة قوة من الشرطة السرية والنظامية من قسم شرطة السنطة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أشرف بدران رئيس المدينة.

كما أسفرت الحملة عن تشميع كل المحلات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المدينة، وإزالة عربات الباعة الجائلين وجميع التعديات على حرم الطريق.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي شدد فى تعليماته إلى مساعديه على ضرورة استمرار حملات الإزالة فى المهد ورفع التعديات على أراضي وأملاك الدولة وردع المخالفين حفاظًا على هيبة الدولة.