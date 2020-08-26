27 مليار جنيه يسددها المتخلفون عن التصويت بـ"الشيوخ" حال تطبيق الغرامة

نحو27 مليار جنيه، هو المبلغ المقرر تحصيله لصالح خزانة الدولة، حال تطبيق غرامة الـ 500 جنيه على المتخلفين عن التصويت بالجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، والذين يقدر عددهم بـ53 مليونًا و981 ألفًا و130 ناخباً امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ والتي جرت عملية الاقتراع فيها يومي 9 و10 أغسطس خارج مصر و11 و12 أغسطس بالداخل.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

ويُقدر عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 62 مليونًا و940 ألفًا و165 ناخبًا، حضر منهم للتصويت 8 ملايين و959 ألفًا و35 ناخبًا، بنسبة مشاركة 14.23%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفًا و741 صوتًا بنسبة 84.58%، وعدد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفًا و294 صوتًا بنسبة 15.42%.