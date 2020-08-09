"إعلام القليوبية": غرامة للمتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ

قال الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام محافظة القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات: إن الجهاز التنفيذى يقف على مسافة واحدة بين كل المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، حرصًا على نزاهة الانتخابات واحترامًا للقانون وترسيخًا لقواعد الديمقراطية.

وأضاف "عرفة" أن محافظة القليوبية استعدت لاستقبال من لهم حق التصويت في الانتخابات على مستوى المحافظة، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و255 ألف ناخب، كما تم تجهيز 532 مركزًا انتخابيًا، و689 لجنة فرعية وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

وأشار مدير عام إعلام القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجري يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين دون عذر، سيعرض نفسه للغرامة، وفقًا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحًا أن الانتخابات ستجرى وسط تطبيق إجراءات احترازية داخل اللجان تشمل التعقيم والتطهير، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم، إضافة إلى ارتداء الكمامات.

وشدد "عرفة" على أن المشاركة تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقا دستوريًا وحقًا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.