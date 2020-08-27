منح الجامعات الخاصة أمل متفوقي الثانوية العامة للالتحاق بكليات القمة

ينتظر المئات من خريجي الثانوية العامة ذوي الظروف الاجتماعية المتوسطة والصعبة من المتفوقين، فرصة جديدة للالتحاق بالكليات فى الجامعات الخاصة، بعد أن تبددت أحلامهم في الإلتحاق بالكليات الحكومية فى ظل تباين شرائح المجاميع التكرارية هذا العام وإرتفاع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق وتتمثل هذه الفرص في المنح الدراسية المجانية أو المنح الجزئية بكليات القطاع الطبي او الكليات الإنسانية كالإقتصاد و العلوم السياسية والحاسبات.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، العام الماصى منح الجامعات الخاصة و الأهلية بنسبة 5% زيادة في أعداد المقبولين بكل كلية، مقابل إعطاء المتفوقين و ذوي الظروف الإجتماعية منحاً شاملة التكاليف على ان يكون الطالب مستوفياً للشروط المعلنة، والتي تمثلت في إجتياز الطالب الحد الأدنى للقبول بالكلية، و البحث الإجتماعي الموضح فيه حالة الطالب الإقتصادية و الإجتماعية، على أن تكون الأولوية للطلاب اليتامي و أبناء المحافظات الحدودية والنائية و أبناء الشهداء.

وفى ظل إرتفاع شرائح مجاميع الثانوية العامة للعام الدراسي 2020، تجددت الآمال، وأصحب الكثير من الطلاب و أولياء أمورهم، ينتظرن إنفراجة قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والتعليم العالي بتحديد النسبة وإعطاء شارة البدء للجامعات الخاصة في تلقي طلبات الإلتحاق بالمنح.

وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ان المجلس لم يبت في أمر المنح الدراسية للطلاب ماعدا المتفوقين في إجتماعه الماضي خلال شهر أغسطس الجاري، مؤكداً ان الأمر سيتم طرحه في إجتماع المجلس المقبل مشيراً إلى ان الجامعات بدات بالفعل في مكافأة أوائل الثانوية العامة 2020 بإعطائهم منحاً شاملة التكاليف.

واكد أن البداية كانت بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح الـ100 الاوائل على مستوى الجمهورية بالجامعات الأهلية منحاً دراسية كاملة.

تعرف على موعد حسم منح الجامعات الخاصة لغير الأوائل

و أوضح المصدر لـ"الوطن"، ان النسب المقررة للمنح تتراوح بين 5% إلى 10%، من إجمالي عدد الطلاب بكل كلية، لافتا إلى أن العام الماضي كانت 5%، مع إعطاء الجامعات نسبة زيادة 5% فوق أعدادها.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، ان الجامعة تعطي كل عام منحاً دراسية شاملة التكاليف لأكثر من 50 طالب من المتفوقين من أوائل الثانوية العامة بالمحافظات المختلفة، باٌلإضافة إلي المنح الدراسية لطلاب المحافظات الحدودية وغيرها.