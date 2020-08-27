"تويوتا إيجيبت" تطلق خدمة حجز السيارات "أونلاين" عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت مجموعة "تويوتا إيجيبت" إطلاق خدمتها لحجز سيارات تويوتا (الملاكي) عبر الانترنت، ويأتي هذا ضمن قائمة التحول الرقمي العالمي الذي اتجهت إليه جميع الدول بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها.

وتتضمن قائمة الخدمة المقدمة من الشركة:

-سهولة الإجراءات وتوفير الدعم للعميل خلال استخدام الخدمة وحتي إتمام إستلام السيارة.

-توفير ميزة إستلام السيارة بشكل أسرع، بالإضافة إلى توفير الوقت والمجهود، وتيسير عملية الشراء بشكل مباشر من "تويوتا إيجيبت" واستكمال اجراءاتهم في حال عدم توافر معرض قريب منهم.

-تتيح تلك الخدمة استعراض موديلات السيارات المتعددة، والاطلاع على مواصفات كل سيارة، مشاهدة صورها المختلفة، حجز السيارة إلكترونياً من خلال موقعbook.toyota.com.eg ، وتسديد كامل الثمن دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بصالات العرض إلا عند الاستلام.-يتم دفع 10 ألاف جنية دفعة أولي عن الحجز من خلال بطاقة الائتمان، أو بطاقة ميزة

-يتتم تفعيل خدمة حجز السيارة عند دفع المبلغ، ومن ثم يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالشركة بالإتصال بالعميل خلال 48 ساعة لتحديد موعد الاستلام المناسب وكيفية اتمام كافة الإجراءات الأخرى، ودفع باقي ثمن السيارة عن طريق تحويل بنكي أو أي وسيلة دفع معتمدة أخرى.

- يتم استلام السيارة من صالة العرض التي تم تحديدها مسبقاً أثناء الحجز خلال أسبوعين شريطة تسديد ثمن السيارة كاملاً قبل الاستلام.

-يستطيع المستخدم طلب القيام باختبار قيادة للسيارة قبل شرائها، كما يمكنه الاستفادة من خدمات المساعدة التي توفرها المنصة أثناء عملية الحجز من خلال خدمة الدردشة مع فريق المساعدة المتواجد على المنصة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً، ومن 7 مساءً حتى 9 مساءً، وفي حالة الاستفسار أو إرسال رسائل الدردشة بعد التاسعة مساءً سيتم الرد عليها في التاسعة صباح اليوم التالي.

-تحميل نسخة إلكترونية للمواصفات الكاملة للسيارات مجاناً من خلال المنصة.