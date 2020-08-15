استثمار مشترك بين "تويوتا ومازدا" بـ3.2 مليار دولار في مصنع بأمريكا

أعلنت شركتا "تويوتا ومازدا"، تعاونهما في استثمار 3.2 مليار دولار فى مشروع مشترك جديد، فى ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، بزيادة 830 مليون دولار اضافية عن الخطة المعلنة فى 2018.

Mazda Toyota Manufacturing سيكون هذا المصنع الجديد، مخصص لانتاج السيارات الدفع الرباعى، بقوة انتاجية 300 ألف سيارة سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج فى 2021، ومن المتوقع أن يستقبل المصنع 4 آلاف موظف، وتم تعيين 600 موظف حتى الآن.

واجهت مازدا وتويوتا، تحديات كثيرة بسبب فيروس كورونا، وأدى ذلك إلى توقف العمل مؤقتا فى بناء المصنع، وكلفهم هذا التوقف 50%، أكثر ما كانوا متوقعين فى البداية.