التعليم العالي: إجراء تعديلات على موقع الالتحاق بالجامعات الأهلية

نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، عن أنه سيتم إيقاف جميع عمليات التسجيل والتعديل بالموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية http://admission.egypt-hub.edu.eg/ لإجراء بعض التعديلات الفنية، وذلك من الساعة 8 مساءا وحتى 9 من مساء اليوم الأربعاء.

سيتم الانتهاء من توقيع الاتفاقيات الدولية مع عدد من كبرى الجامعات العالمية بعد 10 أيام

وكان الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون العلاقات الخارجية، عضو لجنة البحوث الإكلينيكة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إتاحة ثلاث حسابات بنكية مختلفة للجامعات الأهلية الجديدة بجميع البنوك، يستطيع الطالب من خلالها تسديد قيمة رسوم التسجيل واختبارات القبول، والمصروفات الدراسية فيما بعد.

وأضاف الشناوي لـ"الوطن"، أنه خلال 10 أيام سيتم الانتهاء من توقيع الاتفاقيات الدولية مع عدد من كبرى الجامعات العالمية ذات التصنيفات المتميزة، بشأن البرامج التعليمية بالجامعات الأهلية سواء كانت بالمشاركة أو التوأمة، مؤكدا أن جامعات "الجلالة و العلمين والملك سلمان، ستكون نموذجا تعليميا متميزا يضاهي كبرى الأنظمة التعليمية الموجودة في العالم.

وكشف الشناوي، أن موقع التسجيل والتقدم للجامعات الأهلية الثلاثة شهد إقبالا كبيرا من قبل طلاب الثانوية العامة المصرية منذ الإعلان عن التقدم حتى الآن، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تحديد الإعداد المقرر قبولها بعد اجتياز اختبارات القبول، موضحا أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من اللمسات الأخيرة الافتتاح الرسمي للجامعات قريبا.