تعديل أسعار برامج الجامعات الأهلية: الطب بـ112 ألف جنيه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراء بعض التعديلات، على أسعار مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة "الجلالة والعلمين والملك سلمان"، للعام الجامعي 2020-2021، ورفعها نسبة بسيطة عن الأسعار المعلنة سابقا .

وجاء مجال الطب بـ112 ألف جنيه، بدلا من 105 آلاف جنيه، وجاءت طب الأسنان 99 ألف جنيه، بدلاً من 97 ألف جنيه.

وتنشر "الوطن"، الأسعار الجديدة للكليات والبرامج التعليمية بعد رفعها: