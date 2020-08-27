حظك اليوم الخميس 27-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:06 ص | الخميس 27 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الاسد
مولود برج الأسد لديه روح قيادية تجعله دائما يحرص على أن يكون في المقدمة، كما أنه لديه عزة نفس وكبرياء تجعل المحيطين به يعتقدون أنه مغرور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني
المريخ بمنزل الحظ يعمل على تقوية مركزك ويمنحك أفكارا بناءة تطرحها بذكاء.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويمد قلبك بالقدرة على احتواء الجميع.
ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.