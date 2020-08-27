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حظك اليوم الخميس 27-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الخميس 27 أغسطس 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بقدرته على إخفاء مشاعره ولا يبوح بها بسهولة، كما انه يغير على المقربين منه كثيرا، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك كل السحر والجاذبية فقط لا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

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