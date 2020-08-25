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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب شديد الغيرة على المقربين منه، ولا يسمح لأحد الاقتراب منهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل المشروعات ويمدك ذلك برؤية واضحة للمستقبل وتجد منافذ عديدة للانطلاق ولتنمية عائدك المادي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب واليوم تحرص على التفاهم مع الآخر بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

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