حظك اليوم الإثنين 24-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّ لديهم حسٌ فكاهي، ويبعثون الفرح والتفاؤل في قلوب من حولهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تشارك من حولك وتؤثر فيهم وتخفف من معاناة البعض.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.