البحث العلمي: 144مقترحا بحثيا لخطة التعليم العالي فيما بعد كورونا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي، برئاسة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن هناك 144 مقترحا بحثيا تم تقديمه لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن تنفيذ المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أعدتها الأكاديمية عن أولويات واستعدادات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا (2020-2021).

وتضمنت المقترحات 40 مقترحا بحثيا في قطاع التعليم، و14 مقترحا في قطاع الصحة والـدواء، و64 مقترحا بحثيا في قطاع الزراعة والغذاء، 14مقترحا بحثيا في قطاع الصناعة، و12مقترحا بحثيا في قطاع الطاقة.

وتعد المشروعات المعلن عنها مشروعات قومية تحتاج فرقا بحثية قوية ومتكاملة وملتزمة وترغب في تحقيق إنجاز على أرض الواقع، بجانب مؤسسات متعاونة ومتكاملة وداعمة وتعاون وثيق وحقيقي بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة والقطاع الخاص وتنفيذ فوري أو في أقصر وقت ممكن.