الأنفاق: تركيب ماكينات TVM لبيع التذاكر آليًا بالخطين الأول والثاني

أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات الأنفاق، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب وتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة يقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه، موضحا أن جميع القطارات التي تعمل بالخط الثالث مكيفة.

وقال والي، لـ"الوطن" إن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق لديها خطة شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية للخطين الأول والثاني للمترو، موضحًا أنه سيتم تركيب ماكينات TVM لاستخراج تذاكر المترو آليا في جميع محطات الخطين الأول والثاني خلال الفترة المقبلة، لمنع التكدسات أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، لافتًا إلى أنه سيتم إدخال قطارات مكيفة جديدة الخدمة الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس القومية للأنفاق أن شركة فرنسية فازت بتوريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليًا بعد منافسة مع أخرى إسبانية، وتغطي الماكينات الجديدة محطات الخطين الأول والثاني بالكامل، وتعمل بالعملة النقدية المعدنية والورقية والبطاقات الائتمانية البنكية.

يذكر أن لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق انتهت من أعمال تقييم وفحص العروض الفنية والمالية المتقدمة للمناقصة المحدودة التي طرحتها الهيئة لاختيار إحدى الشركات المتخصصة العالمية لتصنيع وتوريد ماكينات إصدار تذاكر المترو آليا (T.V.M) لمحطات الخطوط الثلاثة بالكامل، وانتهت أعمال التقييم إلى فوز عرض شركة رفينيو اس كوليكشن سيستمز فرانس ايه اس الفرنسية لحصوله على أعلى تقييم فنى ومالي.