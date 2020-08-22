المترو: الخط الثالث مصمم على الطراز الفرنسي.. واشتراك الطلاب بـ33 جنيها

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن مترو الأنفاق هو أسرع وأرخص وأنظف وسائل الانتقال داخل القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن الخط الثالث للمترو مصمم على الطراز الفرنسي.

وأضاف "عبد الهادي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك نوعين من الركاب بمترو الانفاق، الأول يركب بتذكرة الرحلة الواحدة التي تتراوح ما بين 5 جنيهات و10 جنيهات، أما النوع الثاني فيستقل المترو بشكل يومي عن طريق الاشتراك.

وأشار إلى أن هناك أنواعًا من الاشتراكات، منها اشتراك الطلاب الذي يسري لمدة 3 أشهر بـ180 بسعر 33 جنيهًا، موضحًا أن سعر تذكرة ذوي احتياجات الخاصة ثابتة ولم تتحرك وهي 50 قرشًا، شريطة أن يكون لديه كارنيه من الشؤون الاجتماعية، وأصحاب هذه الفئة لديهم اشتراك يسري لمدة 3 أشهر بـ180 رحلة، وبسعر 22 جنيهًا.

وأوضح أن هناك اشتراك لكبار السن بسعر 135 جنيهًا وسري لمدة 3 أشهر، وكذلك مصابي الثورة والصحفيين لديهم اشتراكات، كما أن الجمهور العادي والموظفين والقطاع الخاص لديهم اشتراكات مقسمة على 4 مراحل، الأولى عددها 8 محطات بـ500 جنيه، ومن 8 محطات إلى 16 محطة بمبلغ 630 جنيه، وأكثر من ذلك بـ760 جنيهًا.