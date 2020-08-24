وزير النقل: أفكر في خفض سعر تذكرة المترو والمونوريل للقادمين من الصعيد

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مصلحة كل مواطن مصري داخل أو خارج البلاد، نافيًا أن يكون قد قصد ممارسة ضد أهالي الصعيد.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "مش أنا اللي هفكر أضر أهلنا في الصعيد، وبفكر في تخفيض سعر تذكرة المترو والمونوريل للقادمين من الصعيد، بشرط الاحتفاظ بتذكرة القطار في نفس اليوم، أي لا يمر يوم على استخدام التذكرة".

وتابع: "اللي جاي من وجه قبلي ومعاه التذكرة ونزل بشتيل وعاوز يروح أي مكان في القاهرة الكبرى، بنفكر نديله تخفيض على التذكرة ونركبه المترو أو المونوريل".