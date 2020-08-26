الحكومة تحذر المواطنين: ستدفعون ثمن استهزائكم بإجراءات كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، شدد اليوم على ارتداء الموظفين داخل المصالح الحكومية الكمامات، ومنع دخول أي مواطن لقضاء أي مصلحة دون أن يرتدي الكمامة، مشددًا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بـ "حذافيرها".

وناشد "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، المواطنين بأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لا يزال موجودًا، والخطر لا يزال قائمًا، ومن الممكن أن ينقلب الوضع مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية، بعدما بدأت تُسجل آلاف الإصابات يوميًا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه يجب أن يقلق المواطنين ويشعروا بالخطر، فالسلوكيات التي أصبحت ظاهرة للعيان تُبين أن المواطنين بدأوا يستخفون ويستهترون بالإجراءات الاحترازية وهذا سندفع ثمنه لو استمر ذلك، موضحًا أن مصطفى مدبولي وجه وزارة الداخلية بالتطبيق الصارم للعقوبات على عدم الملتزمين بالكمامة في وسائل النقل.

وأوضح أن وسائل النقل تُعد أكثر الأماكن التي تشهد ازدحامًا شديدًا سواء مترو الأنفاق أو الأوتوبيسات أو القطارات، ومن سيضبط غير مرتدٍ الكمامة سيتم تحرير محضر له وسيدفع غرامة 4000 جنيه، بعد أن لاحظنا أن الثقة الزائدة تتسرب لدى المواطنين.

وتابع: "الشواطئ العامة مغلقة والمنتزهات العامة بدون تذاكر مغلقة، ولكن سيكون هناك تشديدات في المدن الساحلية خاصة في المقاهي لضمان أن المقاهي تعمل بـ 50% والمطاعم 50%، وأن الناس داخل المولات والمحال التجارية يرتدون الكمامات كل ذلك يبدأ من اليوم، حملات تشديد ورقابة صارمة عشان الأرقام اللي بتزيد دي".