ضبط 8 مخازن أدوية غير مرخصة بالقاهرة والجيزة

قال الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء، إن شهر أغسطس شهد تكثيفاً للحملات التفتيشية على الصيدليات وأماكن تخزين الأدوية لضبط سوق الدواء والرقابة على صرف الأدوية المخدرة، وضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة، لافتاً إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة، منتهية الصلاحية والمهربة، فى عدد من الصيدليات، بعضها مرخص والآخر غير مرخص، فى محافظتى القاهرة والجيزة.

وأضاف «الغمراوى»، فى بيان، أمس، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص به 4 آلاف عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، كما تم ضبط سبعة مخازن أدوية غير مرخصة، بالإضافة إلى تحريز 580 عبوة أدوية ومكملات غذائية وأدوية هرمونات مهربة، وأدوية منشورات، و٧٠ علبة أدوية جدول ٣ مخدرات، إلى جانب ضبط مخزن أدوية به 200 عبوة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، ومستحضرات تجميل مهربة. وتابع «الغمراوى» أنه تم ضبط 1385 علبة أدوية بعدد من الصيدليات، وكمية كبيرة من أدوية جدول ٣ مخدرات، بالإضافة إلى ضبط صيدلية بها كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع.