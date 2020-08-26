مركز حقوقي يحذر من كارثة إنسانية تهدد غزة

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقوباتها الجماعية بحق سكان قطاع غزة من خلال تشديد حصارها على القطاع وتمنع دخول الوقود الصناعي واستمرار عملياتها الحربية بالرغم من التطورات الخطيرة ولاسيما اكتشاف 6 حالات مصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خارج الأماكن المخصصة للحجر الصحي خلال اليومين السابقين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار المركز، في بيان صدر اليوم، إلى أن سكان قطاع غزة يعانون من تدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، الأمر الذي يجعل من تفشي كورونا المستجد خطرا قائما ويهدد بكارثة حقيقية، في ظل تدهور واقع الخدمات الصحية وانقطاع التيار الكهربائي لحوالي 20 ساعة يومياً.

وأضح المركز، أن القيود الإسرائيلية تشكل عاملاً حاسماً في تقويض جهود محاصرة الوباء والوقاية منه، بما في ذلك حفظ العينات واستمرار عمل المختبرات الطبية الحكومية والخاصة، وتحبط قدرة المستشفيات المتواضعة أصلاً على الوفاء بواجباتها تجاه المرضى.